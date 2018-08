Tortorici (Me): finanziamento per l’adeguamento sismico della scuola media

Buone notizie per le scuole di Tortorici, centro nebroideo in provincia di Messina. È in arrivo, infatti, un finanziamento di circa due milioni e 800 mila euro per l’adeguamento sismico dell’istituto comprensivo 1. Dopo il finanziamento da quattro milioni 800 mila euro ricevuto due mesi fa circa per la scuola elementare Gepi Faranda chiusa per criticità strutturali già lo scorso anno, arriva un’altra buona notizia per la cittadina nebroidea.

A rendere noto il finanziamento è la stessa amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmelo Rizzo Nervo. Adesso è stato ammesso a finanziamento per 2.754.000 euro il progetto relativo all’adeguamento sismico della scuola Media Nello Lombardo.

Soddisfazione viene espressa dall’assessore Antonella Foti che ha seguito entrambi i progetti e tutto l’iter che ha portato ai finanziamenti. “Voglio ringraziare – dice l’assessore – il responsabile del procedimento per l’ottimo lavoro svolto grazie al quale le nostre scuole avranno standard elevatissimi di sicurezza. Con questi finanziamenti va premiata la capacità amministrativa che, da circa un anno, ha avviato una serie di indagini conoscitive sugli edifici scolastici che hanno consentito di redigere le progettazioni oggi finanziate”.

E’ sicuramente un importante obiettivo raggiunto dall’amministrazione oricense a salvaguardia del bene più prezioso che possa esistere: i bambini che sono anche il futuro della società.