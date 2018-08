Sicilia: torna la giornata del ciclamino per la lotta alla sclerodermia

Il GILS, Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, rinnova il suo appuntamento annuale e, da venerdì 28 a domenica 30 settembre, scende in più di 100 piazze italiane per la XXIV giornata del ciclamino.

Tre giorni dedicati alla solidarietà in cui volontari, ospedali e medici coloreranno l’Italia con il ciclamino, fiore simbolo dell’associazione, offerto al pubblico per sostenere la ricerca scientifica sulla Sclerosi Sistemica conosciuta anche come Sclerodermia e far fiorire l’informazione sull’importanza di una diagnosi precoce.

“Dal 2008 ad oggi abbiamo potuto investire oltre 1.500.00€ in progetti scientifici e, quest’anno, l’obiettivo della raccolta fondi è quello di aiutare a finanziare altri due progetti di ricerca” dichiara Carla Garbagnati Crosti, presidentessa del GILS.

“Due progetti molto importanti: il primo, a tema libero sulla patologia, è di 30.000€ ed è riservato a un giovane ricercatore sotto i 40 anni; il secondo, da 20.000€, coinvolgerà almeno tre centri di riferimento per favorire la condivisione e il lavoro in rete che è alla base di progetti fondamentali come le Scleroderma Unit e ScleroNet”.

Da oltre 20 anni il GILS è impegnato a sostenere i malati e le loro famiglie con attività d’informazione e formazione focalizzate sull’importanza della diagnosi precoce di questa malattia: autoimmune, cronica, multiorgano, invalidante e con rischio di mortalità. Finalmente riconosciuta come malattia rara dallo stato italiano, la sclerodermia colpisce in prevalenza le donne di cui il 90% tra i 40 e i 50 anni.

Come ogni anno, durante la giornata del ciclamino gli ospedali che partecipano al progetto “Ospedali Aperti” effettueranno controlli gratuiti in tutta Italia, secondo la loro programmazione.

In Sicilia tutti i cittadini che hanno avuto episodi in cui le dita sono diventate bianche e fredde o viola e blu, sono invitati a fare controlli gratuiti presso i seguenti ospedali:

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE DALLE 9 ALLE 12

A.O. per l’Emergenza Cannizzaro Ambulatorio Reumatologia Medicina – Ingresso L4, 3° piano Via Messina, 829

CATANIA Prof. Michele Colaci

VENERDÌ 28 SETTEMBRE DALLE 9 ALLE 12

A.O. ARNAS Garibaldi Scleroderma Unit Piazza Santa Maria di Gesù, 5

CATANIA Dott.ssa Elisabetta Battaglia

A.O.U. G. Martino – Policlinico UOC di Reumatologia – Padiglione H piano terra Via Consolare Valeria, 1

MESSINA Dott. Gianfranco Miceli

“Passione ed entusiasmo sono le parole chiave per affrontare, anno dopo anno, le sfide che ci si pongono davanti! Ma grazie all’unione e al gioco di squadra faremo ancora la differenza!” afferma entusiasta la Presidente del GILS.

E per rendere ancora più significativa questa affermazione, i testimonial del GILS scenderanno in campo insieme a tutti i volontari. Mara Maionchi, Lorenzo Cittadini, Vito Di Tano e Franco One offriranno il loro tempo per lottare, sostenere la ricerca e informare sulla Sclerosi Sistemica.

Tutte le piazze e gli ospedali del progetto, si possono scoprire su www.sclerodermia.net o chiamando 800.080.266