Capo d’Orlando (Me): la fontana leggera ripulita dai rifiuti

Le immediate adiacenze della fontana leggera di via Torrente Forno a Capo d’Orlando, nel messinese, sono state ripulite da quella che era diventata una micro discarica di rifiuti indifferenziati.

“Un comportamento incivile non degno di una città – sottolinea il presidente del consiglio, Carmelo Galipò – invitiamo tutti i cittadini a denunciare coloro che abbandonano i rifiuti provocando un notevole danno d’immagine. Non possiamo installare telecamere in tutti gli angoli del territorio – prosegue Galipò – ma basterebbe da parte di ciascuno un comportamento civile e rispettoso dell’ambiente.

Allo stesso modo –continua il consigliere – basterebbe da parte di ciascuno un comportamento civile e rispettoso dell’ambiente. Allo stesso modo vogliamo stigmatizzare l’opera dei soliti vandali che hanno danneggiato la targa di ringraziamento all’azienda che ha provveduto gratuitamente alla manutenzione della struttura della fontana leggera. Ne metteremo una nuova, nella consapevolezza che la cattiva azione ricade su chi la compie”.