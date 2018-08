Aci Catena (Ct): si appropria di 90 mila euro del comune, segretario in manette

Il segretario comunale di Aci Catena, Raffaele Antonio Milazzo, è stato arrestato su disposizione del Gip del tribunale etneo con l’accusa di peculato.

Milazzo era stato segretario generale e responsabile dell’area economico finanziaria del comune di Mascali. Le indagini portate avanti hanno permesso di accertare che il segretario comunale, dall’agosto di due anni fa (2016) si appropriava di una somma di denaro dell’ente con l’emissione di mandati di pagamento e atti di liquidazione alterati. In questo periodo era riuscito a portare illecitamente a casa quasi 99 mila euro, accreditandoli su un conto corrente riconducibile al medesimo funzionario e appositamente aperto per perpetrare l’intento criminale.

Per riuscire nel suo intento l’uomo alterava anche dei dati informatici presenti sul server del comune, attestando l’esistenza di debiti inesistenti e sostituendo e sopprimendo la documentazione amministrativa e contabile corretta con determinazioni e mandati di pagamento creati ad hoc con contenuto differente.

L’ingente somma di cui si era appropriato il segretario comunale è stata liquidata apparentemente in ottemperanza ad una sentenza emessa dal tribunale civile di Catania e registrata tra i servizi per conto terzi. Un modo per ingannare ancora di più il consiglio comunale ed eludere così le verifiche sul bilancio.

Le somme presenti sui conti correnti intestati all’indagato sono state sequestrate in via preventiva. Milazzo dovrà rispondere, invece, di peculato continuato, falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, soppressione, distruzione ed occultamento di atti veri. Al momento il segretario comunale si trova agli arresti domiciliari.