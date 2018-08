Siracusa: la Finanza dà una nota di elogio alla giovane dottoressa Giuliana Garagozzo

Questa mattina la dottoressa Giulia Garagozzo ha ricevuto una nota di elogio dal comandante regionale della Sicilia della guardia di finanza, Ignazio Gibilaro.

Un riconoscimento consegnato alla giovane dal comandante provinciale della finanza di Siracusa, Antonino Spampinato nel corso di una breve cerimonia.

In questi anni ha avuto un importante valore sociale la mostra itinerante “La luce dell’onestà”, iniziativa culturale incentrata sulla legalità che si propone di evidenziare il contributo della finanza nel recupero di patrimonio archeologico illecitamente detenuto che ha visto esposti numerosi reperti nei vari comuni della provincia ed è stata apprezzata non solo dalla collettività, con le numerose visite, ma è stata anche oggetto di studi universitari.

Uno di questi studi universitari porta proprio la firma di Giulia Garagozzo che ha redatto la sua tesi di laurea dal titolo: “mostra temporanea di alcuni oggetti archeologici sequestrati a Barrafranca dal comando provinciale della guardia di finanza di Siracusa” e ha conseguito la laurea in archeologia con il massimo dei voti all’università di Catania.

L’elaborato è stato particolarmente apprezzato dalle Fiamme Gialle tanto che il generale Ignazio Gibilaro ha concesso a Giuliana Garagozzo, una “Nota di Elogio” con la seguente motivazione: “Redigeva una tesi di laurea strutturata sulla mostra “La luce dell’onestà”, in cui è data attenzione ai sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza di Siracusa a partire dagli anni ’60 in poi. L’elaborato rappresenta uno strumento di valorizzazione dell’operato del Corpo nella ricerca degli illeciti contro il patrimonio culturale e rende concreta l’intuizione di realizzare una mostra itinerante, la prima in ambito regionale, per consentire di fruire del patrimonio culturale quale bene di tutti.” La sistematicità di eventi che la Guardia di Finanza ha proposto al territorio veicolando alla comunità un concreto messaggio di educazione alla legalità coinvolgendo i giovani e gli addetti ai lavori ha stimolato la volontà di approfondire con studi scientifici l’attività svolta dall’amministrazione quale risultato per il bene di tutti: l’approfondimento e lo studio della dottoressa Garagozzo si inquadra in tale contesto di modernità. E’ questo il valore positivo che la Guardia di Finanza ha voluto cogliere premiando una giovane studentessa con un riconoscimento di carattere morale”.