Galati Mamertino (Me): “Francesca Serio, la madre” di Franco Blandi

Sarà l’aula consiliare del comune di Galati Mamertino, nel messinese, ad ospitare la presentazione il prossimo sabato, 1 settembre, del romanzo di Franco Blandi dal titolo “Francesca Serio, la madre”.

La protagonista del volume, nata a Galati Mamertino agli inizi del Novecento, visse nel centro nebroideo per poco più di vent’anni fino a quando, con il figlio in fase e i suoi parenti, si trasferì a Sciara, nel palermitano. Qui lavorò duro per dare un futuro al figlio, il giovane Salvatore Carnevale, contadino e lavoratore instancabile.

Carnevale si battè da subito per i diritti dei contadini e per dare dignità ai lavoratori sfruttati e soggiogati. La madre Francesca, nonostante le titubanze iniziali, appoggiò il percorso del figlio e ne condivise i momenti più importanti. Anche dopo la barbara uccisione del figlio per mano della mafia, nonostante il lacerante dolore, la donna galatese non si diede per vinta e non esitò, prima donna a farlo, a denunciare i nemici del figlio, noti mafiosi di Sciara.

Il peregrinare di Francesca Serio nelle aule dei tribunali per ottenere verità e giustizia, fu accompagnato da personaggi come Sandro Pertini, divenuto suo amico e che sarà sempre al suo fianco, fino agli ultimi giorni della sua vita.

Franco Blandi, con il suo romanzo storico, edito da Navarra editore, ricostruisce la straordinaria esistenza di questa piccola donna dei Nebrodi che, con la sua vita e le sue battaglie, ha lasciato un segno indelebile in quanti l’hanno conosciuta.

Sono previsti i saluti di Antonino Baglio, sindaco di Galati Mamertino; di Vincenzo Amadore, assessore del comune di Galati Mamertino. Interverrà alla presenza dell’autore Franco Blandi, Fabio Cannizzaro, del circolo nebroideo socialista Italo Carcione. Nel corso della serata verranno lette alcune pagine tratte dal libro da Antonietta Bontempo, mentre gli interventi musicali saranno affidati ad Antonio Smiriglia con i Mandolini dei Nebrodi.