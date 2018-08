Caltanissetta: cambio al vertice della guardia di finanza

Cambio al vertice della guardia di finanza di Caltanissetta. Il colonnello Andrea Antonioli prende il posto del colonnello Luigi Macchia. Questa mattina si è svolta la cerimonia di avvicendamento.

Il colonnell Macchia ha ringraziato i militari per la collaborazione ricevuta e ha rivolto il suo saluto di commiato alle autorità locali con le quali ha instaurato un rpaporto di sinergica ed armonica cooperazione istituzionale.

Dopo circa tre anni di intensa e proficua attività operativa, Luigi Macchia lascia Caltanissetta per ricoprire analogo incarico al comando provinciale di Pavia.

Sotto la sua guida, le fiamme gialle nissene, hanno conseguito negli ultimi tre anni brillanti risultati in tutti i settori istituzionali. In primis nella lotta all’evasione e alle frodi fiscali. Scoperti oltre 80 evasori totali, denunciati 180 soggetti per reati fiscali ed è stato proposto il sequestro di beni per un valore di oltre 22 milioni di euro. Particolare attenzione è stata posta agli illeciti in materia di spesa pubblica e ai reati contro la pubblica amministrazione. Si ricordino le operazioni recenti denominate Barbatrucco e Pandora.

Nel contrasto alla criminalità organizzata sono stati confiscati beni mobili e immobili per circa 58 milioni di euro, sequestri per 33 milioni e proposte di sequestro per circa 31 milioni di euro.

Il nuovo comandante provinciale, colonnello Andrea Antonioli, veneziano, 49 anni, è sposato e ha due figlie. È nella guardia di finanza da 28 anni ed è laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza economico-finanziaria di Bologna dove negli ultimi due anni ha comandato il primo gruppo tutela entrate.

Fortemente impegnato nel contrasto all’evasione fiscale internazionale perpetrata dai grandi gruppi di imprese con sede nel capoluogo emiliano.

Per il colonnello Antonioli si tratta di un ritorno in Sicilia. Infatti, aveva prestato servizio, a Palermo, sul finire degli anni Novanta, col grado di tenente, presso l’allora nucleo regionale di polizia tributaria, partecipando all’esecuzione di indagini a contrasto della criminalità organizzata.