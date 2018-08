Tortorici (Me): successo per i 20 anni del festival “Nocciola d’oro”

Tanta musica, sorrisi, ricordi ed emozioni per il ventennale del festival canoro “Nocciola d’oro” organizzato a Tortorici, nel messinese, da Delia Pintagro, presidentessa dell’associazione culturale Angelo Musco. In quaranta ragazzi si sono esibiti nell’aula consiliare Giovanni Paolo II.

La manifestazione in realtà era stata pensata per svolgersi nella centrale piazza Zumbo, ma le avverse condizioni meteo e la possibilità di temporali e piogge soprattutto pomeridiane e serali, hanno fatto cambiare luogo. È stata dunque l’aula consiliare oricense ad ospitare la manifestazione, organizzata dall’associazione Angelo Musco e patrocinata dall’associazione “Tortorici victoriosa civitas”.

E’ stata una edizione particolare, questa del festival canoro Nocciola d’oro. Una serata dedicata anche ai ricordi. A prendere parte alle due serate in cui si è svolto il festival, anche numerosi partecipanti delle vecchie edizioni, anche delle prime. Per loro una sorpresa davvero emozionante.

Prima di far partire la musica e accendere i microfoni, sono state proiettate le loro esibizioni della prima partecipazione al festival “Nocciola d’oro”.

Fra i partecipanti non poteva mancare anche Gaetano Trusso che nei mesi scorsi ha partecipato alla Corrida, il fortunato programma Rai condotto da Carlo Conti. A lui l’amministrazione comunale ha voluto regalare una targa ricordo per aver contribuito a dare lustro al paese di Tortorici con la sua partecipazione alla Corrida. Anche per Gaetano non è mancato il video della sua prima esibizione alla Nocciola d’oro, proprio con Delia Pintagro, madrina, ideatrice, organizzatrice e presentatrice del festival.

“Tutti hanno cantato davvero bene – ha detto Delia Pintagro – e sono soddisfatta per il ventesimo compleanno del festival Nocciola d’oro. Abbiamo voluto fare una sorpresa ai vecchi partecipanti e ci siamo riusciti”. Al termine della due giorni della manifestazione, tutti i cantanti o aspiranti tali in coro hanno intonato “Una vita in vacanza”, ultimo successo de “Lo stato sociale” presentato anche al festival della canzone italiana di Sanremo.