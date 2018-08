Gravina (Ct): scuola dell’infanzia, riaprono i termini per la richiesta del rimborso spese

L’amministrazione comunale di Gravina di Catania ha riaperto i termini per la richiesta di contributo a parziale rimborso delle spese scolastiche sostenute dalle famiglie per l’anno 2017-2018.

L’avviso è rivolto ai nuclei familiari di bambini e bambine che hanno frequentato la scuola ell’infanzia e le classi primavera in istituti pubblici o privati paritari.

“Abbiamo prorogato i termini di presentazione delle domande al 30 settembre 2018 per consentire a chi non fosse arrivato in tempo di poter accedere ai rimborsi – ha commentato il sindaco Massimiliano Giammusso – e contestualmente, in accordo con l’assessore con delega alla Famiglia e all’Istruzione Patrizia Costa, vogliamo portare a conoscenza dei cittadini che non sono informati di questa misura, la possibilità di ottenere questi rimborsi.

Allargare la platea dei beneficiari è per noi un obiettivo primario poiché si tratta di un sostegno concreto al bilancio familiare: si possono richiedere infatti parziali rimborsi per le spese sostenute, nello scorso anno scolastico, relative al pagamento di rette, spese di trasporto e refezione scolastica. I destinatari sono i nuclei familiari con Isee non superiore a 36mila euro – ha specificato ancora il primo cittadino – in base ai redditi dichiarati nel 2017 e con attestazione Isee rilasciata dopo il 15 gennaio 2018.

I criteri di erogazione del contributo sono quelli stabiliti dalla legge 107 del 2015 dal decreto legislativo 65 del 2017 e disciplinati inoltre dalle circolari dei Dipartimenti regionali della Famiglia e delle Politiche sociali e dell’Istruzione e Formazione professionale. I moduli per inoltrare richiesta – ha concluso – sono disponibili sul sito internet del comune e presso l’Ufficio istruzione situato al Centro Civico in viale America, già via vecchia San Giovanni. Le istanze vanno presentate all’Ufficio protocollo del Comune”.