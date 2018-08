Villafrati (Pa): visita guidata al museo delle Spartenze

Questa sera alle 21.30 nell’ambito de “Le notti di BCsicilia” si terrà la visita guidata al museo delle Spartenze dell’area di Rocca Busambra.

L’appuntamento è a palazzo Filangeri, complesso del Baglio, corso San Marco a Villafrati. La manifestazione è promossa da BCsicilia. Il “Museo delle Spartenze dell’area di Rocca Busambra” è sito nei saloni del settecentesco palazzo Filangeri nel complesso del Baglio di Villafrati, in corso San Marco con accesso da via Alcide de Gasperi.

Il complesso, inaugurato nel gennaio 2018, vuole rappresentare il fenomeno migratorio che ha interessato un folto gruppo di paesi del comprensorio, tra cui Marineo, Corleone, Mezzojuso, Bolognetta, Villafrati.

Dalla fine dell’Ottocento agli anni ’70 del Novecento l’area ha visto un esodo di massa prima verso le Americhe, poi verso il nord Italia e i paesi euopei, in primo luogo Germania e Svizzera. Nei saloni dell’esposizione permanente si possono osservare documenti di viaggio, lettere, arredi, oggetti, registri della gente di mare, foto, filmati, trovati negli archivi pubblici e nei cassetti delle famiglie, con lo scopo di conservare le storie dei singoli e la memoria collettiva delle migrazioni, di invitare alla riflessione sulle loro cause e conseguenze, di rinsaldare i legami tra i social club degli emigrati sorti oltreoceano e le popolazioni locali, di far crescere nelle giovani generazioni la consapevolezza del passato e del presente delle loro comunità.