Tortorici (Me): grande successo per la prima sagra dell’ortica

Mettersi insieme, lavorare gomito a gomito per raggiungere un obiettivo comune: far divertire la gente, attirare turisti e divertirsi. Così a Tortoricim centro nebroideo in provincia di Messina, hanno lavorato le associazioni operanti sul territorio che si erano riunite qualche anno fa nelle “associazioni riunite pro Tortorici”. Le undici associazioni che ne fanno parte hanno dato vita quest’anno alla maggior parte degli eventi dell’estate oricense. L’ultimo successo è stata la giornata dedicata all’ortica.

L’ortica è una pianta, che come dice il suo stesso nome, ha poteri urticanti. Chi ha provato il tocco delle sue foglie sulla pelle, ricorda ancora il prurito e il bruciore che ne deriva. Molti non sanno, però, che l’ortica ha anche molte proprietà benefiche e si può utilizzare in svariati modi in cucina. Per questo le associazioni riunite pro Tortorici hanno organizzato prima un convegno che ha avuto come protagonista assoluta l’ortica. Nel corso degli interventi sono stati illustrati gli aspetti alimurgici, terapeutici, fitosanitari e botanici di questa pianta da molti considerata solo infestante.

Al termine del convegno si è svolta la prima sagra dell’ortica che ha attirato nel centro nebroideo centinaia di persone, anche da fuori provincia. Nove le pietanze che sono state preparate dai ristoratori locali, tutte rigorosamente a base di ortica: dai ravioli all’ortica alla granita, per passare dalla salsiccia e dall’ottima torta all’ortica. L’attesa per le lunghe file per comprare il menu completo o parte di esso, è stata ben ripagata dal ricco piatto. A corollario della serata musica popolare e danza nella centrale piazza Zumbo.

La prima sagra dell’ortica ha registrato un grande successo in termini di pubblico. Segno che quando si lavora insieme per un obiettivo comune i risultati vanno oltre le aspettative. “La riuscita dell’evento – dicono le associazioni riunite pro Tortorici – è frutto della proficua collaborazione tra le associazioni, le attività commerciali e anche i privati cittadini che hanno creduto e si sono impegnati alla realizzazione dell’evento. Un grazie particolare va all’associazione I Nudi, al comitato mamme, alla federazione carristi Carnevale oricense, l’associazione Beata Vergine del Carmelo, Gym time, l’associazione I spiazzoti e a tutte le attività commerciali che hanno preparato il menu”.