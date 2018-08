Sant’Agata di Militello (Me): il commissario Manganaro lascia la guida,il saluto dell’amministrazione

Fra qualche giorno Daniele Manganaro, dirigente del commissariato di polizia di Sant’Agata di Militello, nel messinese, fra qualche giorno lascerà il centro nebroideo per ricoprire altri prestigiosi incarichi. Il 4 settembre l’amministrazione comunale ha deciso di tributargli un omaggio per l’ultimo saluto.

La cerimonia si svolgerà alle 17.00 a palazzo Trabia a Santo Stefano di Camastra. Luogo individuato per il saluto. Lo stesso luogo in cui il 18 maggio del 2016, all’indomani dell’atto intimidatorio nei confronti di Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, si tenne la manifestazione di solidarietà alla presenza di tanti sindaci ed amministratori di cui quella che si intende realizzare oggi rappresenta anche la naturale continuità.

“La scelta simbolica della prestigiosa sede, da noi richiesta al Sindaco della Città delle ceramiche e dallo stesso messa prontamente a disposizione – affermano il sindaco Mancuso ed il presidente Barone – vuole rimarcare ancor di più, a nome nostro e di tutti i sindaci del territorio, il sentimento di riconoscenza nei confronti del dirigente del locale commissariato, per aver evitato che il nostro territorio venisse indelebilmente macchiato da un evento tragico”.

All’iniziativa, promossa dall’amministrazione santagatese, fatta propria e sostenuta da tutte le amministrazioni del territorio, saranno invitati a partecipare i vertici delle istituzioni nazionali, regionali e provinciali e della Polizia di Stato.