Palermo: uccide vicino per il fumo del barbecue, arrestato

Gli aveva dato troppo fastidio il fumo che proveniva dal barbecue del vicino in via Sferracavallo alla Marinella a Palermo. “Impuzzava il mio terrazzo” avrebbe detto l’arrestato durante l’interrogatorio in cui ha confessato il delitto.

La notte scorsa agenti della polizia di Stato di Palermo hanno arrestato Pietro Billitteri, 60 anni. L’arrestato avrebbe ucciso il vicino di casa, Cosimo D’Aleo.

Secondo una prima ricostruzione, i due vicini litigavano spesso per questioni di vicinato. Ieri Billitteri, secondo quanto raccontato anche da alcuni testimoni, si era lamentato del fumo che dalla strada saliva fino a casa sua. Billiterri avrebbe poi preso una pistola in casa e avrebbe sparato al vicino, per poi fuggire a bordo di una Ford Fiesta. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio.