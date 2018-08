Campofelice di Roccella (Pa): al castello appuntamento con le stelle

Questa sera alle 21.30 torna Castello sotto le stelle a cura dell’associazione astrofili Isnello Piazzi a Roccella. Sarà una serata dedicata all’osservazione delle stelle nella cornice del castello di Roccella.

Il castello di Campofelice di Roccella si trasformerà in un osservatorio astronomico per una notte. Qui i volontari dell’associazione astrofili Isnello guideranno i partecipanti in un affascinante viaggio nel mondo degli astri e nell’osservazione del cielo.

Esperti del settore e volontari saranno a disposizione per rispondere alle curiosità e alle richieste di tutti gli appassionati che questa sera prenderanno parte all’iniziativa. L’evento si inserisce negli eventi culturali organizzati al castello di Campofelice di ROccella dall’associazione Roccamaris con il patrocinio dell’amministrazione comunale.