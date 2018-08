Villafranca Tirrena (Me): Catalfamo, “sopprimere il pedaggio autostradale”

“Il governo regionale convochi un tavolo per sopprimere il pedaggio autostradale al casello di Villafranca Tirrena”. A chiederlo è la mozione presentata all’Ars da Antonio Catalfamo, capogruppo di Fratelli d’Italia all’assemblea regionale.

Catalfamo chiede un tavolo tecnico tra Cas e comnune di Messina per procedere alla soppressione del pagamento del pedaggio tra Messina e Villafranca Tirrena.

“Negli anni passati – dice Catalfamo – si è deciso di toglire il pedaggio per le altre uscite che riguardano il comune di Messina nel tratto che è quindi tangenziale e non autostrada. Il casello di Villafranca Tirrena, chiamato così impropriamente, è un’uscita che ricade sempre nel comune di Messina e non si capisce perché per un tratto di appena 6 Km gli utenti siano costretti a pagare una cifra di 1,20 euro. Da anni vengono ignorate le richieste degli automobilisti e addirittura una raccolta firme di quasi 10 mila utenti.

Non possono esistere cittadini di serie A e di serie B – conclude il parlamentare regionale – sopprimere il pedaggio è un dovere istituzionale e politico che non possiamo non mantenere”.