Sant’Agata Militello (Me): approvato lo schema del bilancio di previsione 2018-2020

È stato approvato dalla giunta di Sant’Agata di Militello, nel messinese, lo schema del bilancio di previsione 2018-2020. Lo strumento finanziario prevede fondi per la realizzazione di nuova segnaletica stradale, per le manutenzioni, lavori alle scuole per l’infanzia e il rinnovo della convenzione con la Proloco, nonché le risorse per il cofinanziamento di opere di viabilit.

Allo stesso tempo non è prevista l’accensione di nuovi mutui, né l’innalzamento delle aliquote, ma una razionalizzazione delle spese di funzionamento, tali da consentire l’erogazione più efficiente di tutti i servizi essenziali.

“Sono estremamente soddisfatto per aver raggiunto, a meno di otto settimane dall’insediamento, un importante e concreto risultato amministrativo che consentirà, dopo l’adozione da parte del Consiglio, di avviare concretamente l’azione politica dell’amministrazione comunale – dichiara l’assessore al bilancio Antonio Scurria –. Scontiamo una difficile situazione finanziaria, aggravata da una consistente mole di debiti fuori bilancio ancora non riconosciuti, ereditati dalle passate gestioni ed ammontanti a quasi quattro milioni di euro che pensiamo di affrontare mediante la procedura di riequilibrio normativamente prevista.

Rivolgo un plauso agli uffici finanziari del Comune – conclude Scurria – che anche in piena estate hanno lavorato incessantemente per definire lo schema di bilancio da sottoporre al Consiglio Comunale”.