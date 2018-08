Lipari (Me): rapinano il MPS, arrestati i 3 malviventi

Tre persone sono state arrestate a Lipari, nel messinese, alle Eolie, per aver messo a segno una rapina ai danni del Monte dei Paschi di Siena che ha fruttato loro circa 23 mila euro.

I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di ieri, 16 agosto, sull’isola delle Eolie. Tre uomini, armati di pistola e con il volto parzialmente nascosto da un berretto, erano entrati nella filiale del Monte dei Paschi di Siena in corso Vittorio Emanuele. Prima si sono finti clienti in attesa e poi hanno preso di mira la cassa costringendo la dipendente a consegnare loro il contenuto, pari a 16 mila euro e poi sono entrati nella sala dedicata ai versamenti in contanti dove hanno costretto un cliente a consegnare loro 7 mila euro in contanti.

I tre, con il bottino di 23 mila euro, si sono dati a precipitosa fuga, facendo perdere le loro tracce tra la folla cittadina della principale isola Eoliana. Immediato l’allarme e l’intervento dei carabinieri della locale stazione. Sono stati così predisposti posti di controllo e di bollo su tutte le strade di uscita dal centro abitato, sottopnendo a serrati controlli sia il terminal degli aliscafi che i principali centri di aggregazione dell’isola, nonché il tratto costiero mediante l’impiego di motovedetta.

I tre uomini sono stati identificati in località Canneto di Lipari. Il loro aspetto corrispondeva alle caratteristiche descritte dai testimoni della rapina. Dopo un inseguimento a piedi sono stati arrestati Salvatore Galati, 31enne di Caltagirone e Francesco Nicotra, 26enne originario di Caltagirone. Il terzo complice è stato catturato in serata. Si tratta di Giuseppe Aiello, 56enne di Catania con precedenti specifici. L’uomo nel frattempo si era tagliato la barba e ha fornito un documento con diverse generalità. I suoi tratti somatici però corrispondevano alla descrizione. Nel corso di una perquiszione i carabinieri hanno trovato e recuperato una seconda pistola priva di tappo rosso, utilizzata durante la rapina.