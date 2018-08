Caltavuturo (Pa): verso il trail della luna

La sempre più numerosa carovana del Trail ritorna sulle Madonie per una classicissima della disciplina, il Trail della Luna di Caltavuturo, settimo appuntamento stagionale del Circuito Ecotrail Sicilia 2018.

Numeri in costante aumento anche per questa tappa madonita, con circa 250 atleti al via, tra camminate non competitive, escursioni, gare per ragazzi ed amici a quattro zampe e le due prove agonistiche, quella in notturna di sabato sera e quella della domenica mattina.

Tra i trail runners presenti anche francesi e diversi atleti provenienti dal nord Italia, a testimonianza di un movimento, quello del Trail siciliano, in costante espansione e straordinario veicolo di fruizione delle meraviglie naturalistiche della nostra Isola.

Cuore pulsante della manifestazione la centrale Piazza San Francesco a Calatvuturo, dove domani pomeriggio (sabato 18) si parte con il “Vita da Cani Doggy Trail” e si prosegue con il “Trail Junior” dedicato agli aspiranti trail runners. In programma anche due visite guidate a cura dell’ufficio turismo del Comune di Caltavuturo, la prima alla scoperta dei monumenti del paese madonita, mentre l’altra all’antico insediamento arabo di Terravecchia da cui ebbe origine il paese.

A precedere la prova agonistica anche due walk trail, le camminate non competitive rispettivamente di 14 e 6 chilometri. Al calar del sole parirà invece la prima delle due tranche agonistiche del “Trail della Luna” lungo un percorso di 14 chilometri che dalle antiche masserie “della chiusa” e “di Giambretti”, porterà gli atleti alla zona archeologica di Terravecchia, fino a raggiungere i 1050 metri dell’Antico Eremo posto in cima alla Rocca di Sciara.

Domenica alle h. 08.30 del mattino, la seconda prova agonistica di 16 km. Ad organizzare l’evento, giunto alla settima edizione, l’ASD SPORTACTION in collaborazione con il comune di Caltavuturo, l’assessorato risorse agricole ed alimentari della Regione Siciliana e l’ ABI THUR MOTORS.