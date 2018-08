Sant’Alfio (Ct): emozioni per la targa d’argento Castagno dei cento cavalli

Emozioni per la XXXVIIIesima targa d’argento Castagno dei cento cavalli a Sant’Alfio, nel catanese. in piazza Duomo è andata in scena una serata di eleganza ed ironia, condotta da Maurizio Caruso, nella veste anche di direttore artistico.

Ad affiancarlo, per la prima volta sul palco, la giovane Lelia Agosta. Sono stati assegnati quattro premi e due menzioni speciali assegnati nel corso della serata alle personalità siciliane distintesi a livello nazionale nel proprio settore di competenza.

A ricevere il premio, realizzato per l’occasione dall’orafo giarrese Giovanni Grasso¸sono stati il giornalista Alfio Sciacca del Corriere della sera; l’attore Jacopo Cavallaro, protagonista sul palco di un breve ed intenso monologo; Chiara Esposito, una delle professoresse dell’Eredità su Rai1 e la squadra di pallanuoto femminile Brizz Acireale, neo promossa in serie A2.

Le due menzioni speciali sono state conferite all’attrice Loredana Scalia che ha strappato risate e applausi a scena aperta e alla Broadway Musical Academy, rappresentata dal direttore artistico Giuseppe Caudullo, dalla coreografa Giusy Messina e dal responsabile del managemente Attilio Lo Po’.

Proprio la BMA ha regalato al pubblico di Sant’Alfio un finale a sorpresa con un breve estratto dall’ultima produzione “Come Romeo e Giulietta” che ha debuttato lo scorso 5 agosto.

Ospite della serata anche Kimberly Madriaga, protagonista dell’ultima edizione di The voice of Italy. “è stata una bella serata caratterizzata da tanti momenti di musica, spettacolo e cabaret – ha commentato Maurizio Caruso – Sono soddisfatto di essere riuscito a proporre un evento snello ma nello stesso momento ricco di protagonisti di grande talento. Il pubblico ha risposto e questo mi riempie di soddisfazione. Ringrazio tutti gli ospiti che hanno preso parte alla manifestazione. L’appuntamento – ha concluso il direttore artistico del premio – è per il prossimo anno con la trentanovesima edizione del premio targa d’argento Castagno dei cento cavalli”.

“La Targa d’Argento è ormai una manifestazione consolidata – dichiara il sindaco di Sant’Alfio Giuseppe Nicotra – ed anche quest’anno il pubblico ha partecipato e si è divertito. E’ stata una serata ricca di momenti di spettacolo ma capace di mantenere una formula snella. Quest’anno a causa delle elezioni non abbiamo avuto molto tempo per organizzare la XXXVIII edizione, ma siamo riusciti comunque a mettere in piedi una bella manifestazione. Ringrazio il direttore artistico Maurizio Caruso, la giunta e gli impiegati per l’impegno profuso”.