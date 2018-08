Mussomeli (Cl): sequestrata merce contraffatta

Agenti della guardia di finanza di Mussomeli, nel nisseno, hanno sequestrato diversa merce contraffatta e prodotti non sicur nell’ambito del piano nazionale di contrasto all’economia illegale e sommersa nell’estate 2018.

Domenica sera, nel corso della festa del Santo patrono di Milena le fiamme gialle hanno sequestrato più di 400 pezzi tra abbigliamento sportivo e prodotti sprovvisti degli standard di sicurezza che prescrive l’apposizione di una serie di indicazioni obbligatorie in italiano.

Nella serata di domenica, in particolare, nel corso principale della cittadina, in un’area riservata agli ambulanti, è stata controllata la bancarella di un commerciante che esponeva in vendita abbigliamento sportivo che riproduceva i marchi contraffatti dei noti brand Adidas, Juventus, CR7, e Scuderia Ferrari che, per evitare di inquinare l’economia legale, sono stati sequestrati.

Il commerciante è stato denunciato. Nello stesso intervento veniva controllato un ambulante extracomunitario che esponeva per la vendita accessori per smartphone cellulari ed altro materiale elettrico ed elettronico privo dei requisiti minimi in materia degli standard di sicurezza.