Genova: ponte Morandi, morta anche una giovane di Sant’Agata di Militello (Me)

Fra le decine di vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, c’è anche una giovane di 29 anni di Sant’Agata di Militello, nel messinese.

La giovane Marta Danisi, che lavorava in un ospedale di Alessandria come infermiera, era in macchina insieme al suo fidanzato, anche lui vittima della tragedia.

La notizia è stata data dagli agenti di polizia. Notizia poi confermata dal sindaco di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso che su Facebook scrive: “Sono sconvolto e addolorato per la tragedia che ha colpito una nostra compaesana, la giovane Marta Danisi, deceduta in seguito al crollo del ponte Morandi a Genova. Stessa sorte e’ toccata al fidanzato che era in macchina con Lei.

A nome di tutta la comunità santagatese esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per questo grande dolore e incolmabile vuoto che li ha colpiti”.

In segno di lutto sono state tutte sospese le manifestazioni dell’estate Santagatese fino al 20 agosto.