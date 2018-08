Tortorici (Me): ok del consiglio alla vendita di case ad 1 euro

Recuperare i numerosi immobili fatiscenti del centro storico di Tortorici (Messina) con l’obiettivo di ripopolarlo e ovviamente recuperare le case antiche. È questo il duplice obiettivo della proposta di vendere le case al prezzo simbolico di 1 euro, avanzata dal consigliere Giuseppe Bontempo.

Una proposta che ha ricevuto l’ok da tutto il consiglio comunale, minoranza compresa. “L’acquirente – spiega il consigliere Bontempo – acquisterà l’immobile ad un euro e nel contempo sottoscriverà con il Comune un impegno formale e una polizza fideiussoria di 500 euro a garanzia dell’effettivo recupero dell’immobile. L’ente, dal canto suo, garantirà la massima collaborazione nel rilascio dei titoli abitativi per la ristrutturazione dello stesso”.

Adesso l’ufficio tecnico, dopo il via libera da parte del consiglio, dovrà redigere un regolamento per rendere operativo il progetto. All’interno del sito istituzionale del comune sarà realizzata una sezione “Location delle case ad 1 euro” e al suo interno saranno inserite le schede dei fabbricati, su richiesta degli stessi proprietari, comprensive di ogni informazione e contatto utile per gli acquirenti.

Per il presidente del consiglio Nunzio Reale, “il progetto aiuterà gli attuali titolari dei numerosi immobili che hanno abbandonato le proprie abitazioni, ma che continuano a pagare le tasse e le imposte comunali, oltre che ad essere responsabili della sicurezza”. Nel corso del consiglio è stato approvato anche un emendamento dei consiglieri Sebastiano Destro e Antonino Parasiliti che mira a velocizzare l’iter burocratico per i futuri acquirenti di immobili.