Siracusa: sequestrate 21 mila lattine di Coca Cola con etichetta polacca

Più di 21 mila lattine di Coca Cola da 330 ml con etichetta polacca sono state scoperte e sequestrate dalla guardia di finanza di Siracusa. Le lattine, rinvenute in sei punti vendita, riportavano le etichette con le spiegazioni solo in polacco.

Le lattine, esposte in vendita, sono state sequestrate dalla finanza in attesa che vengano svolti i necessari accertamenti per accertarne la genuinità del contenuto.

Il legale rappresentante della società proprietaria della catena di supermercati è stato segnalato e multato. Sono ancora in corso le indagini per accertare i canali di approvvigionamento delle lattine sequestrate.