Brolo (Me): la centrale Emma Carnazza firma per la Saracena volley

Mercato col botto per la Saracena Volley che annuncia la firma, per la prossima stagione, della centrale Emma Carnazza, classe ‘89.

Inizia a giocare a 6 anni esordendo a 12 in Serie D. Dopo una breve esperienza nelle giovanili del Volley Modena, torna, per motivi familiari in Sicilia, dove disputa diversi campionati di Serie C prima di approdare in Serie B2.

“Sono di Messina e la scelta di Brolo è stata soprattutto lavorativa – ha dichiarato Emma Carnazza. Ma in tutta la mia vita la pallavolo è sempre stata un punto fermo. Ormai negli ultimi anni il pensiero è sempre quello che possa essere l’ultimo ma dopo 22 anni la voglia ancora è forte e ho bisogno che la pallavolo rimanga il mio punto fermo.

La Saracena mi sta offrendo questa un’opportunità e voglio poter dare il meglio per questa squadra che negli ultimi anni sta dimostrando tutta la sua voglia di crescere e di fare sempre meglio. Sono sicura che sarà una bellissima esperienza e non vedo l’ora di cominciare”.

Soddisfatto il presidente Luca Leone. “Siamo molto felici che Emma abbia scelto di venire a giocare da noi. La seguiamo da diverso tempo ed è sempre stato un nostro desiderio vederla indossare la maglia della Saracena. Con il suo arrivo abbiamo quasi completato il roster per la prossima stagione che ci auguriamo possa regalarci tante altre belle soddisfazioni sportive”.