Ragusa: polizia sventa furto in azienda di autotrasporto

Agenti della polizia di Stato di Ragusa hanno sventato un furto in un’importante azienda di autotrasporto locale. Gli autori del tentato furto, probabilmente disturbati dall’intervento dei poliziotti, si sono dati a precipitosa fuga non riuscendo a portare a termine l’azione delittuosa.

Da un sopralluogo, sono state trovate decine di taniche contenenti circa 300 litri di carburante per autotrasporti che i malfattori avevano precedentemente rubato dai mezzi di trasporto appartenenti all’azienda e nascosti dietro un muro a secco pronti per essere portati via.