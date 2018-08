Piraino (Me): arriva la discoteca silente nel centro storico

Appuntamento il 17 agosto a Piraino nel messinese con il “silent Piraino – disco & food” nel borgo medievale.

Si tratta di uno degli eventi tanto attesi che non tradirà le aspettative dei tanti che venerdì 17 agosto dalle 20.00 invaderanno Piraino per prendere parte alla festa musicale più silenziosa e gustosa che sia mai esistita.

Dopo lo strepitoso successo dello scorso anno, ritorna la festa che trasformerà il centro storico in una grande discoteca a cielo aperto dove sarà possibile ballare tutta la notte, in un caleidoscopio di musica, arte, allegria e dell’ottimo cibo.

Merito soprattutto di “visit Piraino”, un progetto social, pensato ed ideato dal fotografo professionista Nino Bartuccio, affinché l’immagine culturale, turistica, ma anche commerciale del comune di Piraino, venga valorizzata al massimo.

Anche quest’anno, ragazzi e ragazze potranno ballare fino alle prime luci dell’alba, con la musica ad alto volume e senza sosta, tra le bellezze paesaggistiche ed architettoniche del borgo medievale di Piraino, rispettando la quiete pubblica. la musica sarà divulgata con la tecnologia wireless con modernissime cuffie senza fili che, con i loro coloratissimi led, illumineranno i punti più suggestivi della città da piazza Baglio, passando per la torre saracena e fino alla Guardiola.

La musica – elemento cardine – del Silent Piraino sarà per tutti i gusti e tutte le età, grazie ad una nutrita squadra di DJ, capitanata da Cesare Scaffidi, e trasmetterà contemporaneamente diversi stili di musica su tre diversi canali – rosso, blu e verde – garantendo a tutti di ballare in assoluto silenzio.

Ma la musica non sarà l’unico elemento caratterizzante della serata, infatti tra le caratteristiche viuzze di Piraino sarà allestita un’area dedicata al cibo dove si potranno degustare, oltre ai prodotti tipici dei Nebrodi, delle prelibatezze create ad hoc per il Silent, dai 12 food specialist dell’evento.

E per tutta la serata non mancheranno le riprese e gli scatti di Nino Bartuccio & Co. che immortaleranno i momenti più belli e significativi dell’ intero evento; e tanto altro ancora per una serata che si annuncia ricca di sorprese. La manifestazione gode del patrocinio dell’amministrazione comunale di Piraino.