Castelbuono (Pa): torna l’appuntamento con Castelbuono Classica

Sarà del pittore e ceramista Antonio Forlin la grafica della quarta edizione di Castelbuono classica.un appuntamento in programma dal 23 al 26 agosto nel centro in provincia di Palermo.

L’antico borgo delle Madonie ospiterà un calendario ricco di ospiti di eccezione con un’attenzione particolare alla musica lirica, affrontata sia in chiave orchestrale che cameristica o riproposta in un’inedita veste strumentale.

Anche quest’anno Castelbuono classica rinnova il suo legame con le altre arti. In occasione del festival, con vernissage il 199 agosto, Putia art gallery ospiterà la mostra del pittore e ceramista taorminese Antonio Forlin, apprezzato per la sua capacità di trasmettere l’energia e il magnetismo della Sicilia grazie alla sapiente combinazione di colori fervidi e brillanti, con forme ed espressioni che rispecchiano il carattere autentico dell’isola.

Le immagini tratte da alcune sue opere in mostra sono state utilizzate per la comunicazione visiva dell’intera kermesse, per la quale Forlin, in collaborazione con Stefania Cordone e Adidì, realizzerà anche parte degli elementi scenografici.

Castelbuono Classica è organizzato da Moger Arte e Cultura con il patrocinio del Comune di Castelbuono, il supporto di NUOVOIMAIE e in partnership con il Museo Civico di Castelbuono, Almendra Music, Putia Art Gallery e Primo Spazio – Accademia di Arti Musicali di Castelbuono. Gli abbonamenti all’intero festival (Easy: 29 euro; Classic: 39 euro; Gold: 50 euro) e i biglietti per i singoli concerti serali (15 euro) sono disponibili presso Putia Art Gallery di Castelbuono oppure online su Eventbrite.it. Per chi volesse contribuire alla realizzazione del festival è inoltre previsto uno speciale “abbonamento sostenitore” (100 euro). Per info è possibile telefonare al numero 3206661258 o scrivere a info@castelbuonoclassica.it.

Programma Castelbuono Classica 2018

Giovedì 23 agosto

– Mario Romeo (Chiostro di San Francesco, ore 21.00)

Venerdì 24 agosto

– Euphonia Brass Quintet (Castello dei Ventimiglia, ore 18.00)

– GliArchiEnsemble (Chiostro di San Francesco, ore 21.00)

Sabato 25 agosto

– WoodWind Trio (Badia Santa Venera – cortile interno, ore 18.00)

– Italian Harmonists (Chiostro di San Francesco, ore 21.00)

Domenica 26 agosto

– Betta – Di Giandomenico – Naiupoche (Chiostro di San Francesco, ore 18.00)

– Orchestra Sinfonica Castelbuono Classica – Direttore: Toufic Maatouk – Solisti: Grazia Sinagra, Rosolino Claudio Cardile (Piazza Castello, ore 21.00)