Capo d’Orlando (Me): Loredana Bertè in concerto il 24 agosto al porto

Sarà l’incantevole cornice del porto turistico di Capo d’Orlando, nel messinese, ad ospitare l’unica data in Sicilia di Loredana Berté in programma il 24 agosto. A partire dalle 21.30 Loredana Bertè si esibirà con il suo “Amiche Si Summer tour 2018”, il progetto musicale partito nel 2016 e che ha ottenuto un grandissimo successo di critica e pubblico in tutta Italia.

Da settimana la Regina del rock italiano è in cima alle classifiche con il singolo “Non ti dico no” dei Boomdabash, prodotto dal duo Takagi & Ketra: la nuova hit dell’estate con sonorità tra il reggae, il soul, il pop e l’elettronica, impreziosita dalla voce graffiante ed il talento innato dell’artista nata a Bagnara Calabra.

La Bertè, che vanta oltre 40 anni di carriera, riproporrà i suoi più grandi successi con il suo stile unico e inconfondibile.