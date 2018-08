Acquedolci (Me): sul lungomare arriva “Ascialati” con Scuola zoo

Per due giorni, il 9 e il 10 agosto ad Acquedolci, nel messinese, il lungomare sarà animato da “Ascialati Acquedolci beach fest”. Un appuntamento proposto dall’assessorato turismo e spettacolo del comune di Acquedolci.

Si tratta di un format nuovo e ambizioso sul lungomare San Lorenzo in contrada Buffone. Per due giorni, in riva al mare, ci si divertirà con musica strumentale, dj e la special guest Scuola zoo, marchio conosciuto in tutta Europa, eccezionalmente unica data siciliana che organizzerà party a tema, giochi in spiaggia e la famosa “notte evento”.