Siracusa: abusivismo commerciale, sequestrati più di 3.000 prodotti

Agenti della guardia di finanza di Siracusa hanno sequestrato più di 3.000 prodotti non sicuri commercializzati da venditori ambulanti senza permessi.

Nello specifico, ieri nel corso dell’intervento denominato “Action day” contro la contraffazione e l’abusivismo commerciale, le fiamme gialle aretusee e di Noto, hanno predisposto un mirato piano di intervento per presidiare le maggiori arterie stradali che potessero fungere da punto di transito e arrivo dei venditori ambulanti abusivi. Sono stati così fermati tre furgoni in cui viaggiavano 10 persone originarie del Bangladesh, intente a dirigersi nelle principali spiagge della costa per vendere diverse tipologie di prodotti senza autorizzazione e documentazione afferenti la tutela del consumatore a corredo della stessa merce.

I finanzieri hanno elevato sanzioni per oltre 3 mila euro e le dieci persone sono state segnalate ai sindaci del comune di Augusta e Noto. Per loro sarà anche richiesta l’emissione di un Daspo.