Polizzi Generosa (Pa): si è concluso il secondo memorial Daniele

Non poteva che riuscire bene la festa del 13° compleanno del piccolo Daniele. Nel ricordo della sua scomparsa, la famiglia e gli amici hanno messo in atto il 2° memorial tra ricordi e divertimento. Una bella giornata in cui i tanti ragazzi che hanno partecipato si sono cimentati tra torneo di calcetto di varie categorie di età e momento di preghiera.

Il tutto presso il campetto comunale a lui dedicato lo scorso anno e in collaborazione con l’amministrazione comunale e i ragazzi della consulta giovanile.

In serata, un video in ricordo di Daniele, un bambino amato da tutti per la sua gioia e felicità che trasmetteva anche a coloro che non lo conoscevano. Una malattia l’ha portato via, ma i ricordi rimangono sempre vivi in tanta gente. La conclusione del memorial ha visto protagonisti dei concorrenti locali che si sono esibiti nella “Killer Corrida” tra balli,canti ed esibizioni, immersi tra risate,fischi e applausi e dove vari sono stati i mattatori della serata, tra cui la “giovane social” signora Pina Provenzano che, in coppia con suo marito ha allietato la serata tra balli e risate.

Alla fine, premiazione e targa ricordo “Nella vita non contano i passi che fai, né le scarpe che usi, ma le impronte che lasci” per i concorrenti e l’amministrazione comunale. Piacevole serata dunque, proprio come voleva Daniele che dall’alto ha potuto sorridere nel ricordo dei suoi paesani, amici e famiglia che, non faranno mai mancare il loro affetto.

Antonio David