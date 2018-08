Palermo: Fava e il ddl per garantire medici non obiettori negli ospedali

“Non c’è più tempo da perdere con ipocrisie e falsi moralismi, servono strumenti legislativi a livello regionale”. Così Claudio Fava commenta il suo disegno di legge presentato oggi all’Ars e che mira a garantire specifici interventi per tutelare la salute e il diritto ad una maternità e paternità consapevoli e sicure.

In particolare, il disegno di legge propone un sistema di organizzazione delle strutture sanitarie sia pubbliche che private accreditate che permetta la garanzia della presenza di personale medico non obiettore per rendere effettiva l’attuazione della legge 194 del 1978, quella sugli aborti.

“In questi mesi – dichiara Fava – stiamo assistendo ad un generale attacco ai diritti, compreso quello alla salute. Un attacco che colpisce soprattutto le donne. È il caso della mancata applicazione della legga 194, resa monca dall’esorbitante numero di obiettori e dalla mancanza di interventi per una maternità consapevole, con conseguenze spesso drammatiche per la salute delle donne stesse”.

Insieme a questo, la proposta di Fava prevede interventi di supporto alla genitorialità consapevole ed informata, tramite la predisposizione di un piano di interventi “che sono oramai prassi in molte regioni italiane e che devono essere messi a disposizione anche delle siciliane e dei siciliani”. Dalle attività di informazione sessuale, dunque, al supporto psicologico pre e post parto o post aborto, alla distribuzione grauita di profilattici ed anticoncezionali.

Per Fava, “i dati ci dicono che nella nostra regione oltre l’87% dei ginecologi si dichiara obiettore mentre cresce il numero delle gravidanze indesiderate soprattutto tra giovani e giovanissimi. Non c’è più tempo da perdere con ipocrisie e falsi moralismi, servono strumenti legislativi a livello regionale”.