Messina: il sindaco incontra una delegazione del Mazzini-Gallo

Il sindaco della città metropolitana di Messina, Cateno De Luca, ha incontrato una delegazione dell’istituto comprensivo Mazzini-Gallo il cui plesso principale si trova nello stesso immobile che ospita l’istituto nautico Caio Duilio.

La dirigente scolastica, Maria Ausilia Di Benedetto ha rappresentato alcune criticità legate alla vetustà della struttura e degli impianti e ha evidenziato che con gli interventi di modesta entità nel plesso di via La Farina si potrebbero accogliere un numero di alunni più elevato, consentendo la dismissione degli affitti degli altri due plessi.

Il sindaco ha disposto un immediato sopralluogo nella struttura, sottolineando che da questo confronto è emersa la necessità di affrontare la questione dei plessi scolastici con un confronto congiunto tra la Città Metropolitana ed il Comune di Messina ognuno per le sue competenze. Vi sono delle problematiche che potrebbero essere risolte con una razionalizzazione degli spazi esistenti, affrontando le questioni in un quadro complessivo, vi sono infatti dei paradossi abbastanza evidenti, con plessi sottoutilizzati e plessi dove la popolazione scolastica è in numero superiore al consentito.

Si è stabilito di mettere a confronto, entro la giornata odierna, i dipartimenti della Città Metropolitana e quelli del Comune di Messina, al fine di definire ulteriormente questo quadro e quindi procedere agli eventuali spostamenti del caso in un’ottica di razionalizzazione complessiva.