Il genio guastatori interviene a Menfi (Ag) e Salemi (Tp)

Diversi giorni di lavoro intenso per gli uomini del quarto reggimento genio guastatori di Palermo con le sue squadre EOD per bonificare diverse bombe.

In particolare, per tre giorni hanno lavorato in contrada Pusillesi a Salemi, nel trapanese, per bonificare 134 bombe da mortaio da 5 cm caricate con esplosivo ad alto potenziale, di fabbricazione tedesca.

Gli ordigni erano seppelliti ai piedi di un albero d’ulivo, come era solito farsi durante l’ultima guerra mondiale, per nasconderli al nemico.

Nei tre giorni di intervento gli ordigni sono stati distrutti man mano che venivano disseppelliti portandoli in una cava limitrofa.

Il 2 agosto scorso una squadra EOD del reggimento Genio è intervenuta in una spiaggia di Menfi nell’agrigentino dove era stata trovata una mina anticarro di fabbricazione tedesca risalente alla seconda guerra mondiale, una Teller 42 dal peso di 9 Kg di cui oltre 5 Kg di esplosivo rinvenuto sotto la sabbia di un lido balneare.

I guastatori dell’esercito hanno trasportato e distrutto l’ordigno in una cava in contrada Feudotto. La bonifica dagli ordigni bellici è un’attività che impegna ogni giorno i militari dell’esercito. Dall’inizio dell’anno sono stati 45 gli interventi effettuati in Sicilia dal genio di Palermo per un totale di ben 211 residuati bellici distrutti.