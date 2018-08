Comiso (Rg): alla Multifidi olympia arriva il pivot Marcus Russell

Alla Multifidi Olympia basket di Comiso arriva il pivot Marcus Russel, 23 anni, 2.05 mt, alla seconda esperienza in Italia.

Russel, nato a Davenport in Florida, nel 2015 ha giocato in NCAA col college di Fort Scott Greyhounds chiudendo la stagione con una media di 9,6 punti e 4,5 rimbalzi per gara in meno di 20 minuti per gara.

Nel 2016 la prima esperienza in Europa in Germania nella Southwest B-W con la canotta di ESV Struttgart. Nell’ultima stagione ha giocato in Italia a Messina con buonissimi risultati.

Russell, un atleta giovane con ampi margini di miglioramento, ha dimostrato di essere un forte rimbalzista, molto atletico e con buone capacità realizzative. Grande attitudine al gioco di squadra, visto che risulta sempre ben integrato negli equilibri tattici dei roster in cui ha militato, manifestando anche ottime doti difensive e di passatore al servizio dei compagni.

Risiederà ovviamente a Comiso e sarà anche un buon esempio da emulare per i giovanissimi dei settori minibasket della società Olympia. Sarà in sede già dai primi di settembre per iniziare la preparazione atletica a disposizione del coach Ceccato.