Tortorici (Me): l’11 agosto torna “Nte vaneddi…è arte”

Undici agosto. Una data da segnare in agenda. Un appuntamento da non perdere. Si terrà proprio sabato 11 agosto l’ottava edizione di “Nte vaneddi i Turturici…è arte” organizzata dall’associazione Giovani oricensi.

A partire dalle 18.00 e fino alle 03 del mattino successivo il centro storico di Tortorici sarà il teatro all’aperto di spettacoli circensi, musicali, saltimbanchi e cantastorie. Come ogni anno le vie del centro storico saranno abbellite dai giovani dell’associazione Giovani oricensi, aiutati dalle altre associazioni che operano sul territorio oricense.

L’evento è stato ideato qualche anno fa dall’associazione Giovani oricensi e di anno in anno la manifestazione cresce in numeri e consensi. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con i commercianti locali, il gruppo scout, le parrocchie Santa Maria Assunta e San Nicolò di Bari e col patrocinio gratuito e il supporto logistico del comune di Tortorici.

Artisti di strada provenienti da tutta Italia si esibiranno in ogni angolo del suggestivo centro storico di Tortorici. In piazza Zumbo si terrà lo spettacolo “il cavallo di Troia” della compagnia “Le calze braghe” con burattini e attori. In piazza Mazzini, invece, andrà in scena Malleabile, performance di circo contemporaneo con Peppino Marabita, mentre in piazza Faranda sarà protagoinista la compagnia Circo sottovuoto con “Che coppia”, danza acrobatica a terra e al palo cinese.

In piazza Duomo lo straordinario artista circense Mike Rollins con “non è colpa mia” e seguire la compagnia “The squasciò” con Just Married, clown e physical comedy. E ancora, performance itineranti di magia con “Mago mpare”. Non potevano mancare i cunti siciliani con Lina Giuffrida nella chiesa della Batìa che ospiterà anche la mostra personale di pittura “Ritratti segnati” di Laura Costantino. Ovviamente anche spazio alla tradizione popolare siciliana con “I du Nini e menzu” e “La compagnia delle serenate”.

Per l’occasione tutte le chiese e i musei resteranno aperti dando la possibilità ai turisti e visitatori di conoscere quanto a Tortorici viene conservato. Novità assoluta l’esposizione del simulacro di San Sebastiano nella chiesa di Santa Maria Assunta.

L’intero borgo oricense sarà in festa con i mercatini di artigianato e le specialità dolciarie e culinarie della tradizione siciliana e dei Nebrodi. Una serata e nottata di divertimento che si concluderà in piazza Faranda con il concerto della band messinese “Ka Jah City”.