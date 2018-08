Sant’Agata di Militello (Me): tutto pronto per i 25 anni del parco dei Nebrodi

È tutto pronto per il seminario organizzato in occasione dei 25 anni del parco dei Nebrodi a Sant’Agata di Militello. Il tema della giornata sarà: “25 anni: le ragioni dell’area protetta più grande della Sicilia”.

Ad aprire i lavori sarà Salvatore Cordaro, assessore regionale al territorio e ambiente, mentre il compito di moderatore sarà del sociologo Francesco Pira, coordinatore del master in comunicazione pubblica dell’università di Messina.

Diversi i temi di discussione che saranno affrontati in cinque macro aree. Si partirà con “Conservazione e difesa del paesaggio e dell’ambiente”, con le relazioni di Giuseppe Lo Paro (UNIME), Cristina Salmeri della società Botanica italiana, Anna Giordano Wwf Sicilia; Salvatore Granata, banca del germoplasma vegetale; Michele Orifici, Sigea e Valerio Agnesi (UNIPA), proseguendo con la “Valorizzazione e riqualificazione degli ecosistemi” a cura di Rosario Schicchi (UNIPA), Gianluigi Pirrera per Aipin Sicilia, Carmelo Dazzi ESSC European Society for Soil Conservation, Maurizio Sarà (UNIPA), Vincenzo Piccione (UNICT), Lorenzo Gianguzzi (UNIPA).

Chiuderà la prima parte dei lavori la sessione dedicata alla “Promozione del territorio” con le relazioni di Giuseppe Panebianco del CEA Messina, Antonino La Spina, presidente UNPLI; Saro Gugliotta, presidente Slow Food Sicilia; Enzo Agliata del CAI Sicilia; Francesco Federico per il porto turistico Capo D’Orlando S.P.A.;Vincenzo Chiofalo (UNIME) e Giovanni Cannata, rettore Universitas Mercatorum.

Si alterneranno ai lavori i giornalisti Giuseppe Pintaudi, Sara La Rosa e Sergio Granata. Si riparte alle 15 con la discussione sulla “Gestione del Territorio”: in programma gli interventi di Giuseppe Trombino per l’INU, Nanni Randazzo (UNIME – CERIGE), Pino Falzea dell’ordine architetti Messina; Francesco Triolo dell’ordine ingegneri Messina; Giuseppe Collura, ordine regionale geologi Sicilia e Corrado Vigo Consiglio naz.le agronomi e forestali, procedendo con gli “Scenari di sviluppo sostenibile” con le relazioni di Giuseppe Frusteri dell’OPAN, Vincenzo Cordone, esperto in sviluppo locale; Antonio Purpura (UNIPA), Angelo Di Marca, Legambiente Sicilia; Francesco Calanna, federazione agricoltori siciliani; Paolo Inglese, sistema museale di Ateneo UniPA.

Dalle 17 spazio alle riflessioni, affidate a Fabrizio Barca promotore della strategia nazionale aree interne e alle conclusioni affidate all’assessore regionale alle autonomie locali e alla finanza pubblica Bernadette Grasso.

Per Luca Ferlito, Commissario del Parco, la giornata oltre a celebrare la ricorrenza dell’istituzione dell’Ente, rappresenta il momento per programmare lo sviluppo turistico sostenibile che il territorio merita: dalla conservazione della natura e della biodiversità all’implementazione dei flussi turistici per permettere la fruizione completa del territorio del Parco, sia sotto l’aspetto naturalistico che delle produzioni di qualità locali.

Un territorio che merita di stare sulle prime pagine dei giornali per gli straordinari aspetti naturalistici e ambientali e per le tante eccellenze che il territorio produce conclude Ferlito.