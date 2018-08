Milena (Cl): notte di moda e spettacolo al Fashion night

Sarà l’attrice teatrale e personaggio tv Nathalie Caldonazzo a condurre la Milena fashion night in programma domenica 5 agosto alle 21.00 in piazza Garibaldi nel centro della provincia di Caltanissetta.

L’evento, prodotto da Rosi De Simone Eventi, sarà anche una tappa del concorso “Una ragazza per il cinema” il cui casting si terrà domani, venerdì 3 agosto alle 17.00 al centro diurno di via Massimo d’Azeglio.

Presente alla Milena Fahion Night il delegato regionale Ernesto Trapanese. Musica di Mauriziotto dj e spettacolo affidato alla comicità di Tony Carbone ed al violino di Mario Renzi. Aperto al pubblico.

In passerella le collezioni sposa ed alta moda di Milia di Antonio Milia, le borse di Daniela Zelli, gli accessori di Folli Follie di Melania Reina, il prêt-à-porter del marchio made in Sicily NHVR di Giuseppe Turco e Salvatore Priano, le creazioni moda dello stilista palermitano Massimo Ardizzone, le proposte di Glad abbigliamento di Favara e l’ottica Gieffe di Grotte. Trucco curato da Dario Loris Cerfolli e parrucco affidato a Nuovo Stile di Stefania Palumbo.

Dario Loris Cerfolli Le robbe di Milena Tony Carbone violinista Mario Renzi

La manifestazione è inserita nella rassegna dell’estate 2018 del paese, noto per le sue “robbe” piccoli nuclei abitativi, in cui si è sviluppata la vita nel comune, attorno a 14 villaggi. Fin dalla scelta del suo nome, il comune, ha reso omaggio alle donne, e in particolare alla regina Milena e, durante il corso della serata la regia tecnica sceglierà anche la Reginetta di Milena 2018. A far parte della giuria anche il sindaco Claudio Cipolla, e l’assessore allo Sport e spettacolo Salvatore Carlino.

In occasione della Milena Fashion Night saranno consegnati i Premi Milena 2018 a personaggi che si sono distinti nel territorio. A riceverlo tra gli altri l’imprenditore Antonio Milia, il fondatore della Accademia del Make-Up Dario Loris Cerfolli, lo stilista Massimo Ardizzone.

