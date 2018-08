Campofelice di Roccella (Pa): ritorna Roccamaris, incontri d’estate al castello

Torna “Roccamaris. Incontri d’estate al Castello”, la rassegna di eventi culturali organizzata dall’Associazione Roccamaris e dal comune di Campofelice di Roccella, con il patrocinio dell’Assessorato Cultura e Spettacolo.

La kermesse per il quinto anno consecutivo animerà le serate estive al Castello di Roccella. Roccamaris è il rinnovato invito a scoprire e riscoprire anche nel periodo estivo la bellezze della cultura nella cornice storica unica del Castello di Roccella a Campofelice di Roccella.

Un calendario breve ma intenso che avrà inizio il 6 agosto e si conluderà il 30 agosto. Si alterneranno sul palco il maestro Nunzio Ortolano e il Codice Mediterraneo Quartet, I Matinet con Cantu ra Me Terra, il Giacomo Cuticchio Ensemble con Arditi e Trame, il DixieJazz Duo, l’Ensemble Oboi e Clarinetti. Arrichiranno il festival una serata dedicata al gelato artigianale ‘tradizionale’ con la presentazione del libro “L’Impresa della neve in Sicilia”, il recital di Carlo Rao con le musiche del maestro Diego Cannizzaro “Alchimia e Viaggio da Baudelaire a Pirandello”, la notte dedicata all’osservazione della volta celeste. Infine non può mancare la notte bianca del Castello, una notte dedicata interamente al Castello di Roccella, alla sua conoscenza, con visite guidate, momenti musicali, sapori e colori.

“Anche quest’anno, che è il mio primo anno da sindaco e per il quinto anno consecutivo – ha dichiarato il primo cittadino Michela Taravella – siamo riusciti a garantire un ricco calendario di eventi culturali di pregio, tra musica, teatro, arte, poesia e scrittura, che troveranno esecuzione nello splendido scenario del Castello di Roccella.

Un’iniziativa, questa, a me sempre molto cara, già da quando me ne sono interessata come assessore alla cultura e fortemente voluta dall’amministrazione comunale, che ha deciso di dare un importante taglio culturale alle manifestazioni estive, senza tuttavia trascurare i momenti di sano divertimento e gli eventi musicali, organizzata grazie alla preziosa collaborazione di alcuni volontari dell’omonima associazione che, dal 2014, sono sempre proficuamente attivi, in sinergia con il Comune, in tutti le progettualità di promozione e valorizzazione del Castello ed arricchita da tante altre Associazioni culturali del territorio.

Uno dei principali scopi della nostra azione amministrativa è proprio quello di promuovere una rinascita della nostra comunità e del nostro territorio nel segno della ‘bellezza‘ e della ‘valorizzazione’ di tutto ciò che di pregevole e suggestivo possediamo, a cominciare dal Castello di Roccella, per poi guardare al paesaggio ed ai tanti punti di interesse, ancora poco potenziati della nostra Campofelice”.

“Roccamaris. Incontri d’estate al Castello giunge quest’anno alla sua quinta edizione. Un calendario di eventi culturali volti alla conoscenza e promozione del Castello di Roccella – ha dichiarato Domenica Barbera, presidente dell’Associazione Roccamaris -. Un’attività che portiamo avanti con entusiasmo da 5 anni convinti che possa essere un importante strumento per la giusta valorizzazione di questo luogo dalla rilevanza storico-culturale unica non solo per Campofelice ma per tutto il comprensorio. Un grazie va all’amministrazione che ci ha dato questa opportunità e sopratutto a tutti i volontari che in questi anni hanno lavorato senza sosta perchè il Castello di Roccella tornasse a ricoprire un ruolo importante per la crescita della comunità di Campofelice, e a tutti coloro che ci hanno aiutato e sostenuto in questi anni. Molto deve essere ancora fatto, noi pensiamo di avere dato un importante contributo alla causa. Con il festival proviamo anche nel periodo estivo a far rivivere il Castello in tutto il suo splendore, grazie alla musica, al teatro, all’arte, alla cultura”.

Roccamaris. Incontri d’estate al Castello nasce nel 2014 su iniziativa del gruppo di volontari che oggi compone l’Associazione Roccamaris, con l’intento di animare il Castello di Roccella con iniziative di alto valore culturale, storico, artistico e musicale.

Il progetto condiviso e sostenuto dalla locale amministrazione comunale, ha consentito ai cittadini di Campofelice in primis di riappropiarsi di un bene centrale per la propria storia e ai numerosi turisti e avventori di scoprire un luogo fino a quel momento poco valorizzato e per molti sconosciuto.

Una rassegna che ha avuto nella prima edizione grande riscontro di pubblico e di critica. Per l’alto spessore culturale il progetto è stato sposato dagli artisti che sono intervenuti partecipando alla rassegna con entusiasmo e condividendo in pieno lo spirito dell’iniziativa.

La prima stagione di eventi ha ridato vita a un luogo che sprigiona la forza della propria storia millenaria e ciò ha spinto gli organizzatori a continuare sulla strada intrapresa con maggiore convinzione.

Oggi la kermesse di eventi culturali Roccamaris. Incontri d’estate al Castello, giunta alla sua quinta edizione, è diventata uno degli appuntamenti culturali più attesi.

Il Calendario dell’edizione 2018

6 agosto

Tra tango, samba e jazz

Nunzio Ortolano e il Codice Mediterraneo Quartet in concerto

7 agosto

Ensemble Oboi e clarinetti

Muscia Classica: dal Barocco al moderno

11 agosto

Cantu ra me terra

I Matinet. Voce e chitarra con i maestri Rosa Ippolito e Riccardo Bertolino Garcia

20 agosto

Cunti di Gelatu

Presentazione del libro L’Impresa della neve in Sicilia di Luigi Lombardo

con la partecipazione di Luigi Romana che preparerà il gelato artigianale secondo la tradizione

22 agosto

Castello sotto le Stelle

a cura del gruppo Astrofili di Isnello

23 agosto

Notte bianca al Castello

Musica, arte e sapori

27 agosto

Alchimia e Viaggio da Baudelaire a Pirandello

Recital di Carlo Rao, musiche a cura del maestro Diego Cannizzaro

28 agosto

Arditi e Trame

Giacomo Cuticchio Ensemble in concerto

30 agosto

DIXIEJAZZ DUO in concerto

Concerto Jazz del duo D’Ascoli-Giordano