Brolo (Me): presentata la poesia dedicata alla cittadina tirrenica a Catanzaro

“Palpitano per te i nostri cuori”. È il titolo di una lirica dedicata alla cittadina di Brolo nel messinese, presentata nei giorni scorsi nella sala conferenze del Guglielmo hotel di Catanzaro nel corso della VII edizioen del premio internazionale di poesia Alda Merini.

La manifestazione, ideata dall’accademia dei bronzi di Catanzaro, presieduta dall’editore Vincenzo Ursini e realizzata con l’adesione della camera di commercio di Catanzaro e del maestro orafo Michele Affidato, è dedicata ad Alda Merini, la più grande poetessa degli ultimi decenni.

All’importante iniziativa hanno partecipato centinaia di autori di tutta l’Europa, che hanno condiviso le loro ultime produzioni poetiche, creando un autentico “ponte” tra i vecchi e i nuovi scrittori, tra letteratura di ieri e quella dei prossimi anni.

Migliaia le opere inedite presentate, una conferma che il Premio è ormai diventato un appuntamento di grande prestigio Internazionale.

“Siamo in presenza – ha dichiarato il Presidente dell’Accademia Vincenzo Ursini – di un avvenimento di primissimo piano, al quale partecipano alcuni dei migliori autori inediti.

L’Antologia “Versi di Alda”, così come avvenuto per le precedenti edizioni, è il risultato più tangibile di questo successo”.

La Giuria presieduta dal Prof. G. Battista Scalise, dopo un’attenta valutazione, ha scelto 358 poeti meritevoli di pubblicazione nell’Antologia.

Tra i prescelti il Poeta Rosario La Greca di Brolo (ME), che ha presentato la splendida lirica dal titolo: “Palpitano per te i nostri cuori”, dedicata alla Cittadina di Brolo. A La Greca è stata anche conferita una targa di merito per “Una lirica che denota il forte attaccamento del poeta alla sua città, Brolo, della quale ne esalta le bellezze naturali ed artistiche, ma soprattutto il forte sensi di fraternità che caratterizza tutti gli abitanti. Una comunità laboriosa, religiosa, legata alle tradizioni, ospitale con chi giunge a visitare le bellezze che offre”.

È stato realizzato un video dal Regista orlandino Davide Cuscunà, dove è possibile vedere le bellezze paesaggistiche di Brolo e ascoltare la lirica con la voce recitante di Sara Liuzzo, basta scrivere su YouTube e Google: Poesia dedicata alla Cittadina di Brolo.