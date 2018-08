Tortorici (Me): quando la tradizione è gusto e salute. Arriva la II edizione di “cibo e territorio”

I motori sono pronti a Tortorici per la seconda edizione di “Tortorici, cibo e territorio”, una manifestazione organizzata dalla Proloco con l’obiettivo di promuovere il territorio nebroideo e, in particolare, quello del piccolo centro nebroideo.

Il 4 e il 5 agosto prossimi tanti saranno gli eventi in programma, fra arte, degustazioni, convegni e buona musica. Non mancheranno spettacoli di show cooking e persino aree attrezzate per camperisti.

In piazza Zumbo le maestranze artigiane del territorio e si potrà assistere alla preparazione del pane fatto con grani antichi e lievito madre.

Il primo appuntamento è in programma alle 18.00 il 4 agosto nella sala conferenze del circolo dei maestri in piazza Timpanaro con il focus dal titolo “Turismo rurale e proprietà salutistiche delle tipicità gastronomiche”. Nel corso dell’incontro verranno analizzati i temi del turismo rerale, intrecciati ad un percorso salutistico dove la tipicità diventa cibo buono e anche salutare.

Alla presenza delle autorità locali, prenderanno la parola anche esponenti della politica reginoale e nazionale. In particolare, interverranno Antonio Catalfamo, Pino Galluzzo, Nino Germanà e Carmelo Lo Monte.

Il contributo scientifico sarà invece affidato ad esperti del settore: Giuseppe Avena, docente di statistica sociale all’università di Messina; Filippo Grasso, docente di analisi di mercato all’università di Messina; Giuseppa Di Bella, docente di chimica degli alimenti all’università di Messina; Mario Indovina del comitato esecutivo regionale slow food Sicilia e Francesco Calanna, presidente del Gal Nebrodi plus.

Dopo essersi diplomato con 100 all’Itis Torricelli di Sant’Agata di Militello, il giovane oricense Matteo Favazzo parlerà del proprio progetto iniziato all’università degli studi di Palermo che ha al centro la nocciola con le sue proprietà, anche medica mentali.

Alla manifestazione, patrocinata dall’Ars, parteciperà anche l’onorevole Bernadette Grasso, assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica della regione Siciliana e Gaetano Armao, assessore all’economia e vicepresidente dell’Ars.

Domenica 5 agosto spazio invece al festival canoro “La nocciola d’oro” che quest’anno spegne 20 candeline. Un appuntamento organizzato dall’associazione Angelo Musco, curato dalla bravissima Delia Pintagro che ogni anno cerca di stimolare i talenti musicali degli oricense e patrocinato dalla stessa Pro loco presieduta da Lidia Calà Scarcione. Per celebrare i 20 anni del festival canoro “La nocciola d’oro” sul palco saliranno anche gli adulti che avevano partecipato alle prime edizioni di quello che ora è diventato un appuntamento fisso dell’estate oricense.