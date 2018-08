Catania: rompe un dito ad anziana e le strappa la fede, fermato

Aveva agito con un complice, ma lui è stato bloccato dai carabinieri di Catania. Paolo Gangi, 40 anni, nella tromba delle scale di un condominio della città ha rotto un dito ad un’anziana per strapparle la fede d’oro.

Per lui si sono aperti i cancelli del carcere per rapina aggravata e lesioni personali. Il fatto si è verificato lo scorso 9 giugno in via Napoli a Catania, ma l’uomo è stato fermato solo ora.

L’anziana vittima, 74 anni, era uscita per fare la spesa e al suo rientro, mentre stava varcando il portone d’ingresso della propria casa, ha notato un uomo che, facendo finta di citofonora a qualcuno, l’aveva invitata a lasciargli aperto il portone, rassicurandola che avrebbe provveduto lui stesso a richiuderlo.

La donna ha percorso soltanto la prima rampa di scale quando è stata raggiunta dall’uomo incontrato poco prima che l’ha spinta violentemente contro il muro e, afferrandole la mano sinistra per strapparle la fede, le ha rotto il dito.

Il giorno successivo la vittima è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi dove le è stata diagnosticata una frattura alla falange dell’anulare sinistro con una prognosi di 30 giorni. È stato denunciato l’episodio ai carabinieri di Catania che hanno avviato le indagini.

Grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza del palazzo è stata notata la presenza anche di un complice con funzione di palo, in corso di identificazione. Immediatamente sono stati contattati i colleghi della squadra Lupi che hanno individuato il malvivente, gravato da numerosi pregiudizi penali.

Nel corso di una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno sequestrato alcuni indumenti di proprietà dell’arrestato. In particolare, un giubbotto nero, dei jeans e delle scarpe coincidenti con le immagini del sistema di video sorveglianza del palazzo. Vicino all’abitazione, inoltre, è stato trovato il motociclo utilizzato dagli autori del delitto nonché il casco, identico a quello utilizzato dal rapinatore, riposto sotto la sella dello scooter.