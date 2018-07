Sant’Agata di Militello (Me): Valeria Consolo in biancoazzurro

Valeria Consolo, santagatese doc, 20 anni, pallavolista cresciuta nell’allora Pgs Auxilium con il professore Franco Sirna oggi responsabile del settore mini e scuola, giocherà in biancoazzurro vestendo i colori della squadra del proprio paese.

Negli ultimi anni Valeria Consolo ha maturato esperienze in formazioni di grande valore, non solo a livello di serie, ma anche come settore giovanile. Nell’ultima stagione ha giocato all’Holimpia Siracusa in B2, prima ancora nel santa Teresa che dalla B1 conquistò la promozione in A2, alla Planet Pedara in B2 e dal 2013 al 2015 alla Leonessa volley Altamura con cui ha disputato diverse finali nazionali giovanili.

Valeria Consolo è felice di tornare a giocare dove è nata e cresciuta come pallavolista. “E’ per me motivo di onore e orgoglio tornare a giocare qui – dice Valeria Consolo – si sa che indossare la maglia e difendere i colori del proprio paese ha qualcosa di più intimo e speciale. Già l’anno scorso si era parlato di un mio ritorno, ma purtroppo avevo già intrapreso un’altra strada, però quando è capitato di vedere le partite al palazzetto e notare un bellissimo tifo e centinaia di persone pronte a seguire questo bellissimo sport, per me è stato emozionante rivedere che a Sant’Agata finalmente era rinata questa grande passione grazie soprattutto ad una società seria che ha portato avanti il progetto e al tecnico Giuseppe Romeo che conosco da tempo e che stimo come allenatore e come persona.

Darò il massimo – assicura valeria – per contribuire alla causa e raggiungere gli obiettivi posti con la società, sperando di toglierci insieme qualche soddisfazione”.