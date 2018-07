Catania: tenta di rubare una Fiat Punto, arrestato

Tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sono questi i reati di cui dovrà rispondere il catanese Salvatore Accardi, 39 anni, arrestato dagli agenti della sezione volanti.

Gli agenti, a seguito di una segnalazione telefonica, sono intervenuti nei pressi di piazza Machiavelli dove hanno individuato Accardi mentre stava cercando di rubare una Fiat Panda bianca.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e condotto in questura ma, una volta sceso dall’auto di servizio, ha tentato la fuga ponendo resistenza e causando lesioni agli agenti, giudicate guaribili in sette giorni. L’uomo è stato arrestato e condotto ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida.