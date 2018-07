Partinico (Pa): falegname assassinato

È stato colpito mortalmente da 5 colpi di pistola il falegname Nicola Bifara, 46 anni, di Partinico, centro in provincia di Palermo. La vittima è morta in ospedale dove era stata arrivata in condizioni già gravi.

Immediatamente sono scattate le indagini. Al momento gli investigatori stanno interrogando un barbiere di 51 anni, sospettato di essere l’autore dell’assassinio.

A portare le forze dell’ordine sulle tracce del barbiere sarebbe stato un amico della vittima che si trovava con lui sulla macchina.

Bifara avrebbe lasciato l’auto tentando una fuga a piedi, ma è stato inseguito dal suo assassino che non gli ha lasciato scampo. L’amico del falegname è corso al commissariato di polizia a raccontare l’accaduto, terrorizzato, fornendo anche il nome dell’assassino.

Sia il testimone che la vittima conoscevano chi ha premuto il grilletto per cinque volte. Alla base dell’omicidio ci potrebbe essere una pista passionale o quella legata al denaro.