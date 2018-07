Catania: misura patrimoniale per Michele Fichera

Michele Angelo Fichera, suocero di Orazio Musumeci, entrambi con numerosi precedenti penali per droga, è stato il destinatario di una misura patrimoniale emessa dal tribunale di Catania finalizzata al sequestro dei beni e delle disponibilità finanziarie riconducibili a Fichera.

Lo scorso gennaio il tribunale di Ragusa aveva condannato Fichera a 2 anni e 6 mesi per traffico di droga, comesso tra Catania e Modica nel 2016. In più occasioni Fichera si era autonomamente approvvigionato a Catania di cocaina, hashish ed eroina per poi cedere le sostanze ad abituali spacciatori operanti nella città di Modica.

Andando pi indietro nel tempo, Fichera era stato anche condannato per tentato furto in abitazione. A fronte di tali presupposti, gli aegnti del nucleo di polizia economico finanziaria hanno avviato nei suoi e nei confronti di componenti del suo nucleo familiare, dei controlli economici per verificare la coerenza del loro patrimonio e del tenore di vita con i redditi dichiarati.

Le indagin patrimoniali, eseguite con l’ausilio del sofisticato software Molecola, sviluppato dalla guardia di finanza, hanno fatto emergere una ingiustificata sproporzione di circa 800 mila euro del valore delle acquisizioni mobiliari e immobiliari realizzate negli ultimi venti anni dal nucleo familiare di Fichera per circa 300 mila euro

Il provvedimento di prevenzione si è concluso con il sequestro di un’unità immobiliare di 84 mq nel villaggio Sant’Agata a Catania e di un’auto intestata alla moglie e di un motociclo.