Augusta (Sr): incidente mortale in Scozia, le vittime sono siciliane

Una famiglia composta da padre, madre e due figli di 3 e 4 anni, insieme ad un’amica erano partiti alla volta della Scozia per trascorrere le tanto attese vacanze estive. Vacanze che sono finite in tragedia per la famiglia del siracusano che si è trovata coinvolta nel gravissimo incidente mortale avvenuto giovedì poco prima della mezzanotte nella regione di Moray in Scozia.

La famiglia viaggiava a bordo di un pulmino. Si chiama Lorenzo il bambino di soli 4 anni morto sul colpo nell’incidente. Il piccolo viaggiava con il padre, Alfredo Ciociola, tenente della capitaneria di porto in servizio ad Augusta; con la madre, agente di polizia penitenziaria a Brucoli e al fratellino di tre anni rimasto illeso.

Il pulmino si è scontrato contro un Suv i cui tre occupanti sono morti. I genitori del piccolo Lorenzo sono ricoverati in terapia intensiva in gravissime condizioni mentre una quinta persona che si trovava con loro, ancora non identificata, è morta sul colpo.

Ieri dall’aeroporto di Catania i familiari della famiglia sono partiti alla volta della Scozia mentre anche la Farnesina e l’ambasciiata si sono attivate per prestare assistenza ai familiari e seguire le indagini sul gravissimo incidente.

Sgomento per la notizia nella comnunità di Sant’Agata di Militello, nel messinese, dove il tenente Cioiola aveva prestato servizio.

“Sono profondamente addolorato e sgomento per la tragedia che ha colpito il comandante Alfredo Ciociola. Tutta la comunità santagatese si stringe a Lui e alla Sua famiglia ed esprime dolore e profondo cordoglio”.

Il Tenente di Vascello Alfredo Ciociola, oggi in servizio ad Augusta, fu il primo comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello, dalla sua istituzione nel 2011 sino al settembre 2015 quando passò il testimone al tenente Giovanni Pigna.