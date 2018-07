Tortorici (Me): da agosto wi-fi comunale gratuito

A partire dal mese di agosto a Tortorici sarà attivo il wi-fi gratuito per poter navigare liberamente su internet. È stata siglata, infatti, una convenzione tra il comune nebroideo e la MicroWiFi per riattivare la funzionalità dell’hotel spot nella villa comunale fluviale Falcone-Borsellino.

La convenzione prevede altresì l’ampliamento dei nodi di collegamento HiperLan in contrada Sciara, proprio dove stanno per essere ultimati i lavori dell’elisuperficie.

Con il documento siglato da Comune e MicroWiFi, inoltre, si è pensato alla borgata Pagliara, una delle più lontane dal centro abitato e anche una fra le più popolose. Per i residenti a Pagliara è in arrivo un nuovo hot spot che porterà una connessione internet maggiormente potente.

Per tutti i cittadini di Tortorici, su tutto il territorio, la srl si è impegnata a fornire supporto per la fruizione delle strutture di help desk. All’articolo tre della convenzione si legge anche che sarà la MicroWiFi a garantire “gratuitamente la manutenzione di tutte le infrastrutture di rete LAN e IperLan”.

Un’operazione, questa, a costo zero per il comune di Tortorici che dovrà sostenere stato i costi per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli apparati attivi e pagare i canoni delle utenze di fornitura della banda internet necessaria.

Infine, la MicroWiFi si impegna “ad effettuare la manutenzione delle infrastrutture, a garantire continuità nell’erogazione dei servizi e a sostituire gratuitamente per i prossimi 12 mesi o a riparare le componenti che si dimostrassero inefficienti”. Dal canto suo il comune di Tortorici metterà a disposizione della società le postazioni utili all’installazione degli impianti.