Naso (Me): intervista a una giovane ragazza diventata onorevole

L’on. Antonella Papiro nuova rappresentante al Parlamento con il M5S si è raccontata. L’intervista che segue chiarisce i passaggi che dall’adolescenza ad oggi l’hanno ritrovata prima giovane appassionata, poi seguace di un nuovo movimento sorto proprio in quel frangente dove il contesto universitario le ha permesso di avere quella visione ampia della vita. Gli anni degli studi, la passione per il M5S, ma soprattutto cosa significa per lei, giovane sicula, essere tra le fila del Parlamento, rappresentare una parte cospicua di un elettorato che a gran voce le ha dato fiducia. Le domande a cui lei ha risposto con entusiasmo, spiegano un momento storico attuale di nuovi contrasti ma soprattutto grandi prospettive. Politica, cittadini, fronte immigrati, M5S e lega, Europa, e poi il suo impegno per un meridione che annaspa verso una crescita che ad oggi non riesce ad approdare. Tutto cio’ con una nuova visione sul futuro. Alla fine dell’intervista afferma di essere positiva e di voler lavorare per il proprio paese con quello stesso spirito con cui ha iniziato il suo percorso politico.

https://youtu.be/XK7fj2t1KDA