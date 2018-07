Taormina (Me): colombiano ricercato rintracciato dalla polizia

Era ricercato dalla polizia il colombiano 45enne Gustavo Adolfo Hernandaz Frieri, rintracciato e arrestato dalla polizia a Taormina, nel messinese.

L’arrestato è ritenuto responsabile del reato di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Lo stesso è ritenuto a capo di un gruppo di aziende di servizi finanziari che operano in Florida e america Latina, tra cui la Global Securities Advisro, utilizzate per compiere una serie di operazioni finanziarie internazionali di facciata, dissimulate attività di riciclaggio per milioni di dollari nonché promuovere il traffico internazionale di droga.

Nello specifico Hernandeza ha pianificato il riciclaggio del denaro attraverso sistemi finanziari internazionali, rendendolo disponibile all’uso da parte di criminali in tutto il mondo senza alcuna tracciabilità.

L’uomo è stato rintracciato in un hotel di Taormina dove stava trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia. Per lui si sono aperti i cancelli del carcere Messina Gazzi.